Экс-глава колонии в Запорожской области получил 5 лет за взятку

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Четверг, 25 января 2018, 16:21

Бывшего начальника Беленьковской исправительной колонии №99 Запорожской области приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества за взятку от осуждения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"24.01.2018 Запорожским районным судом вынесен обвинительный приговор", – говорится в сообщении.

Пресс-служба также объясняет, что чиновник требовал и получил 26 452 грн взятки за то, что не сообщил о краже осужденным имущества со склада исправительной колонии и не инициировал изменение условий отбывания наказания для вора.

Приговор для экс-начальника колонии предусматривает также лишение на 3 года права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, и лишение звания майора внутренней службы.

В прокуратуре отметили также, что обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Получение взятки") был направлен в суд в конце 2015 года.

Украинская правда
Темы: взятка Запорожье суд
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