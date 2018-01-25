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Націоналісти зрізали інфоборд каплиці УПЦ МП в центрі Києва

Четвер, 25 січня 2018, 16:53
Націоналісти зрізали інфоборд каплиці УПЦ МП в центрі Києва
Фото: С-14 / Facebook

Націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви" в центрі Києва.

Про це повідомляє "С-14" на своїй сторінці у Facebook.

Активісти за допомогою циркулярної пилки зрізали стенд. За їхніми словам, вони зробили це, оскільки вважають, що Українська православна церква Московського патріархату самовільно захопила землю і побудувала на ній каплицю.

"Прийшли до самозахопленої Моспархатом землі біля розкопок Десятинної церкви. Проводимо демонтаж", - повідомили націоналісти.

Пізніше вони виклали фотографії, на яких видно, що борд було знято, паперові нотатки з-під скла спалено, а саму конструкцію викинуто на смітник.

Українська правда
Теми: церкваРосіянаціоналістинадзвичайна подія
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