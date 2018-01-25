Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Националисты срезали инфоборд часовни УПЦ МП в центре Киева

Четверг, 25 января 2018, 16:53
Националисты срезали инфоборд часовни УПЦ МП в центре Киева
Фото: С-14 / Facebook

Националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви" в центре Киева.

Об этом сообщает "С-14" на своей странице в Facebook.

Активисты с помощью циркулярной пилы срезали стенд. По их словам, они сделали это, поскольку считают, что Украинская православная церковь Московского патриархата самовольно захватила землю и построила на ней часовню.

"Пришли к самозахваченной Моспархатом земле у раскопок Десятинной церкви. Проводим демонтаж", - сообщили националисты.

Позже они выложили фотографии, на которых видно, как борд был снят, бумажные заметки из-под стекла сожжены, а сама конструкция выброшена на мусорную свалку.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьРосcиянационалистычрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: