Националисты срезали инфоборд часовни УПЦ МП в центре Киева

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Четверг, 25 января 2018, 17:53
Фото: С-14 / Facebook

Националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви" в центре Киева.

Об этом сообщает "С-14" на своей странице в Facebook.

Активисты с помощью циркулярной пилы срезали стенд. По их словам, они сделали это, поскольку считают, что Украинская православная церковь Московского патриархата самовольно захватила землю и построила на ней часовню.

"Пришли к самозахваченной Моспархатом земле у раскопок Десятинной церкви. Проводим демонтаж", - сообщили националисты.

Позже они выложили фотографии, на которых видно, как борд был снят, бумажные заметки из-под стекла сожжены, а сама конструкция выброшена на мусорную свалку.

Украинская правда
Темы: церковь Росcия националисты чрезвычайное происшествие
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