Националисты срезали инфоборд часовни УПЦ МП в центре Киева
Четверг, 25 января 2018, 16:53
Националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви" в центре Киева.
Об этом сообщает "С-14" на своей странице в Facebook.
Активисты с помощью циркулярной пилы срезали стенд. По их словам, они сделали это, поскольку считают, что Украинская православная церковь Московского патриархата самовольно захватила землю и построила на ней часовню.
"Пришли к самозахваченной Моспархатом земле у раскопок Десятинной церкви. Проводим демонтаж", - сообщили националисты.
Позже они выложили фотографии, на которых видно, как борд был снят, бумажные заметки из-под стекла сожжены, а сама конструкция выброшена на мусорную свалку.
Украинская правда