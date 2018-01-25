Донька Путіна розійшлась із чоловіком – ЗМІ

Катерина Тихонова, яку ЗМІ називають донькою президента Росії Володимира Путіна, розійшлася із чоловіком Кирилом Шамаловим.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на кілька поінформованих джерел.

Коли це сталося та чи було офіційне розлучення, джерела не зазначають.

Згідно з інформацією Bloomberg, із кінцем відносин пов’язаний продаж акцій нафтохімічної компанії "Сибур", які належали Шамалову. Він продав свою 20-відсоткову частку у квітні 2017 року мільярдеру Леоніду Міхельсону. Він - голова ради директорів "Сибура".

Водночас співрозмовник Bloomberg, який близький до чоловіка Тихонової, розповів, що немає зв’язку між продажем акцій "Сибура" і розривом відносин. Це джерело зазначає, що Шамалов та його батько інвестували у "Сибур". Однак ця інвестиція виявилася не надто вигідною.

Однак наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Як відомо, агентства Reuters і Bloomberg писали, що Тихонова - 30-річна молодша дочка президента Росії Володимира Путіна. Сам він ніколи не підтверджував, але й не спростовував інформацію, що вона є його донькою.

"Я ніколи не обговорюю питань, пов'язаних з моєю родиною. Вони не займаються бізнесом і не займаються політикою, вони нікуди не лізуть", - сказав Путін на прес-конференції в 2015 році, відповідаючи на питання, чи є Тихонова його дочкою.