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Дочь Путина разошлась с мужем - СМИ

Четверг, 25 января 2018, 17:23
Дочь Путина разошлась с мужем - СМИ

Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, разошлась с мужем Кириллом Шамаловым.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько информированных источников.

Когда это произошло и был ли официальный развод, источники не указывают.

Согласно информации Bloomberg, с концом отношений связана продажа акций нефтехимической компании "Сибур", которые принадлежали Шамалову. Он продал свою 20-процентную долю в апреле 2017 года миллиардеру Леониду Михельсону. Он - председатель совета директоров "Сибура".

В то же время собеседник Bloomberg, который близок к мужу Тихоновой, рассказал, что нет связи между продажей акций "Сибура" и разрывом отношений. Этот источник отмечает, что Шамалов и его отец инвестировали в "Сибур". Однако эта инвестиция оказалась не слишком выгодной.

Однако пока нет официального подтверждения этой информации.

Как известно, агентства Reuters и Bloomberg писали, что Тихонова - 30-летняя младшая дочь президента России Владимира Путина. Сам он никогда не подтверждал, но и не опровергал информацию, что она является его дочерью.

"Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, они никуда не лезут", - сказал Путин на пресс-конференции в 2015 году, отвечая на вопрос, является ли Тихонова его дочерью.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутин
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