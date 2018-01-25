Бойовики застосували 120-мм міномети і гранатомети: поранено бійця

234 перегляди
Четвер, 25 січня 2018, 18:21

Попри невелику кількість обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції немає.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО від 25 січня.

Впродовж дня зафіксовано 2 факти порушення режиму тиші.

На донецькому напрямку противник зі 120-мм мінометів вів вогонь по опорних пунктах української армії довкола Новотроїцького. Також із гранатометів різних видів бойовики обстріляли наші позиції неподалік Водяного на Приазов’ї.

У результаті ворожого обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України.

Військові лікарі кваліфікують стан здоров’я бійця АТО як задовільний.

Українська правда
Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
Армії мають повернути 30 мільйонів переплати за каски й "броніки" 25 січня 2018, 15:14
В штабі АТО уточнили стан пораненого під Кряківкою бійця 25 січня 2018, 12:57
ОБСЄ: Після свят "тишу" на Донбасі порушували більше 25 січня 2018, 12:49
Усі новини
Головні новини
Адвокат Розенблата просить генпрокурора закрити його справу
У ГПУ заявляють, що екс-гендиректор "Укрспирту" готував замах на Авакова
Націоналісти зрізали інфоборд каплиці УПЦ МП в центрі Києва
У Румунії затримали колишнього гендиректора "Укрспирту" – ГПУ
Усі новини
Лайфхаки

Лайфхак: як виростити зелень та овочі на підвіконні

Made in Ukraine

Український електробайк потрапив в Книгу рекордів Гіннесса