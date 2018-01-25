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Бойовики застосували 120-мм міномети і гранатомети: поранено бійця

Четвер, 25 січня 2018, 17:21

Попри невелику кількість обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції немає.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО від 25 січня.

Впродовж дня зафіксовано 2 факти порушення режиму тиші.

На донецькому напрямку противник зі 120-мм мінометів вів вогонь по опорних пунктах української армії довкола Новотроїцького. Також із гранатометів різних видів бойовики обстріляли наші позиції неподалік Водяного на Приазов’ї.

У результаті ворожого обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України.

Військові лікарі кваліфікують стан здоров’я бійця АТО як задовільний.

Українська правда
Теми: АТО
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