Бойовики застосували 120-мм міномети і гранатомети: поранено бійця

Попри невелику кількість обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції немає.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО від 25 січня.

Впродовж дня зафіксовано 2 факти порушення режиму тиші.

На донецькому напрямку противник зі 120-мм мінометів вів вогонь по опорних пунктах української армії довкола Новотроїцького. Також із гранатометів різних видів бойовики обстріляли наші позиції неподалік Водяного на Приазов’ї.

У результаті ворожого обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України.

Військові лікарі кваліфікують стан здоров’я бійця АТО як задовільний.