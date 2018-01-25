Боевики применили 120-мм минометы и гранатометы: ранен боец

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Четверг, 25 января 2018, 18:21

Несмотря на небольшое количество обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции нет.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО от 25 января.

В течение дня зафиксировано 2 факта нарушения режима тишины.

На донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам украинской армии вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов различных видов боевики обстреляли наши позиции неподалеку Водяного на Приазовье.

В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Военные врачи квалифицируют состояние здоровья бойца АТО как удовлетворительное.

Темы: АТО
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