Боевики применили 120-мм минометы и гранатометы: ранен боец

Несмотря на небольшое количество обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции нет.



Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО от 25 января.



В течение дня зафиксировано 2 факта нарушения режима тишины.



На донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам украинской армии вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов различных видов боевики обстреляли наши позиции неподалеку Водяного на Приазовье.



В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины.



Военные врачи квалифицируют состояние здоровья бойца АТО как удовлетворительное.