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Фейгін розповів, коли його можуть позбавити статусу адвоката

Четвер, 25 січня 2018, 21:47

Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає українських політв’язнів в РФ, розповів, що 27 лютого розглядатимуть питання позбавлення його статусу адвоката.

Про це він написав у Twitter.

"27 лютого 2018 року відбудеться Рада адвокатської палати міста Москви, де мене хочуть позбавити статусу адвоката за кілька твітів! Я запрошую ЗМІ бути присутніми при цій події. Адреса: вул. Сівцев Вражек, будинок 43. Після оголошення рішення я зроблю ряд публічних заяв", - написав Фейгін.

Як відомо, у грудні 2017 року кваліфікаційна комісія Адвокатської палати Москви розглянула скаргу проросійського блогера Анатолія Шарія на Фейгіна. Пізніше засідання перенесли на січень 2018 року.

Фейгін оцінює свої шанси на збереження статусу як 50 на 50.

У Росії він був захисником Мустафи Джемілєва, Ільмі Умерова, Надії Савченко і наразі захищає українського журналіста Романа Сущенка.

Теми: Росія
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