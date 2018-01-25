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Фейгин рассказал, когда его могут лишить статуса адвоката

Четверг, 25 января 2018, 21:47

Российский адвокат Марк Фейгин, который защищает украинских политзаключенных в РФ, рассказал, что 27 февраля будет рассмотрен вопрос о лишении его статуса адвоката.

Об этом он написал в Twitter.

"27 февраля 2018 года состоится Совет адвокатской палаты города Москвы, где меня хотят лишить статуса адвоката за несколько твитов Я приглашаю СМИ присутствовать при этом событии. Адрес: ул. Сивцев Вражек, дом 43. После оглашения решения я сделаю ряд публичных заявлений" , - написал Фейгин.

Как известно, в декабре 2017 года квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы рассмотрела жалобу пророссийского блогера Анатолия Шария на Фейгина. Позже заседание перенесли на январь 2018 года.

Фейгин оценивает свои шансы на сохранение статуса как 50 на 50.

В России он был защитником Мустафы Джемилева, Ильми Умерова, Надежды Савченко и сейчас защищает украинского журналиста Романа Сущенко.

Темы: Росcия
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