Поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК без пояснень – Шабунін
Четвер, 25 січня 2018, 22:11
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК без пояснень та документів.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно чоловіка нашого керівника юридичного відділу з дому забрала поліція. Без пояснень. Без жодних документів", - наголосив Шабунін.
Він зазначив, що 25 січня адвокат Олена Щербан, чоловіка якої забрали співробітники поліції, представляла ЦПК в суді проти СБУ.
Шабунін додав, що на 26 січня антикорупційні активісти готували публікацію.