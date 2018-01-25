Поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК без пояснень – Шабунін

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК без пояснень та документів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно чоловіка нашого керівника юридичного відділу з дому забрала поліція. Без пояснень. Без жодних документів", - наголосив Шабунін.

Він зазначив, що 25 січня адвокат Олена Щербан, чоловіка якої забрали співробітники поліції, представляла ЦПК в суді проти СБУ.

Шабунін додав, що на 26 січня антикорупційні активісти готували публікацію.