Поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК без пояснень – Шабунін

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Четвер, 25 січня 2018, 23:11

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК без пояснень та документів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно чоловіка нашого керівника юридичного відділу з дому забрала поліція. Без пояснень. Без жодних документів", - наголосив Шабунін.

Він зазначив, що 25 січня адвокат Олена Щербан, чоловіка якої забрали співробітники поліції, представляла ЦПК в суді проти СБУ.

Шабунін додав, що на 26 січня антикорупційні активісти готували публікацію.

Теми: поліція корупція
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