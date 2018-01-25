Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК без пояснень – Шабунін

Четвер, 25 січня 2018, 22:11

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК без пояснень та документів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно чоловіка нашого керівника юридичного відділу з дому забрала поліція. Без пояснень. Без жодних документів", - наголосив Шабунін.

Він зазначив, що 25 січня адвокат Олена Щербан, чоловіка якої забрали співробітники поліції, представляла ЦПК в суді проти СБУ.

Шабунін додав, що на 26 січня антикорупційні активісти готували публікацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціякорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
12:33
Збій в "Київстар" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
Усі новини...
Реклама: