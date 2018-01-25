Полиция забрала мужа адвоката ЦПК без объяснений - Шабунин
Четверг, 25 января 2018, 22:11
Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что полиция забрала мужа адвоката ЦПК без объяснений и документов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Только что мужа нашего руководителя юридического отдела из дома забрала полиция. Без объяснений. Без всяких документов", - подчеркнул Шабунин.
Он отметил, что 25 января адвокат Елена Щербан, мужа которой забрали сотрудники полиции, представляла ЦПК в суде против СБУ.
Шабунин добавил, что на 26 января антикоррупционные активисты готовили публикацию.