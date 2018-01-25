Полиция забрала мужа адвоката ЦПК без объяснений - Шабунин

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что полиция забрала мужа адвоката ЦПК без объяснений и документов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что мужа нашего руководителя юридического отдела из дома забрала полиция. Без объяснений. Без всяких документов", - подчеркнул Шабунин.

Он отметил, что 25 января адвокат Елена Щербан, мужа которой забрали сотрудники полиции, представляла ЦПК в суде против СБУ.

Шабунин добавил, что на 26 января антикоррупционные активисты готовили публикацию.