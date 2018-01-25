Полиция забрала мужа адвоката ЦПК без объяснений - Шабунин

3993 просмотра
Четверг, 25 января 2018, 23:11

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что полиция забрала мужа адвоката ЦПК без объяснений и документов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что мужа нашего руководителя юридического отдела из дома забрала полиция. Без объяснений. Без всяких документов", - подчеркнул Шабунин.

Он отметил, что 25 января адвокат Елена Щербан, мужа которой забрали сотрудники полиции, представляла ЦПК в суде против СБУ.

Шабунин добавил, что на 26 января антикоррупционные активисты готовили публикацию.

Темы: полиция коррупция
powered by lun.ua
По теме
В Киеве задержали полицейских, которые "крышевали" воров на вокзале 25 января 2018, 14:57
В Херсоне пограничники задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол 25 января 2018, 11:54
Во Львове объявили в розыск 160 автобусов 25 января 2018, 10:30
Все новости
Главные новости
Российского диверсанта Агеева приговорили к 10 годам - ​​адвокат
На задержанного мужа адвоката ЦПК составлен протокол об админнарушении
Полиция забрала мужа адвоката ЦПК без объяснений - Шабунин
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
Made in Ukraine

10 планеров от украинских производителей

зоозащита

Брошенный котенок в киевском аэропорту нашел себе хозяина