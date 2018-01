Годинник Судного дня знову перевели на 30 секунд вперед

Вчені знову пересунули на 30 секунд стрілки так званого Годинника Судного дня, до апокаліпсису лишилось 2 хвилини.

Про це пише DW.com.

Тепер вони перебувають у двох хвилинах від "опівночі", що символізує глобальну катастрофу, йдеться в доповіді американського журналу Bulletin of Atomic Scientists, опублікованому в четвер, 25 січня. Востаннє стрілки були так близько до опівночі тільки в 1953 році - в розпал холодної війни.

Doomsday Clock 2018: World 'closer to self-destruction than ever' https://t.co/ipT5ZlSArW via @BulletinAtomic pic.twitter.com/17yYxOLYZV