Годинник Судного дня знову перевели на 30 секунд вперед
Вчені знову пересунули на 30 секунд стрілки так званого Годинника Судного дня, до апокаліпсису лишилось 2 хвилини.
Про це пише DW.com.
Тепер вони перебувають у двох хвилинах від "опівночі", що символізує глобальну катастрофу, йдеться в доповіді американського журналу Bulletin of Atomic Scientists, опублікованому в четвер, 25 січня. Востаннє стрілки були так близько до опівночі тільки в 1953 році - в розпал холодної війни.
Doomsday Clock 2018: World 'closer to self-destruction than ever' https://t.co/ipT5ZlSArW via @BulletinAtomic pic.twitter.com/17yYxOLYZV— CBRNE Central (@cbrnecentral) January 25, 2018
Побоювання вчених пов'язані з атомними випробуваннями в Північній Кореї, інвестиціями в ядерну зброю і прогресуючою зміною клімату.
Зокрема, приводом для переведення стрілок стала "непередбачуваність" президента США Дональда Трампа, яка найбільш сильно проявляється в його посланнях у Twitter.
Рішення про переведення стрілок Годинника Судного дня приймається комісією вчених, серед яких 15 лауреатів Нобелівської премії.
В останній доповіді вони піддали критиці висловлювання не тільки Трампа, а й "інших світових лідерів, які так само міркують про атомну війну і зміну клімату". На думку вчених, міжнародна дипломатія перетворилася в "образи".
Як говориться в доповіді Bulletin of Atomic Scientists, урядам слід посилити заходи із боротьби зі зміною клімату.
Що стосується політики безпеки, то США треба почати переговори з Північною Кореєю без попередніх умов. Крім того, необхідно зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану, а також знизити напругу між Росією і США.
За задумом редакції журналу, Годинник Судного дня повинен демонструвати громадськості, наскільки близько людство підійшло до можливого апокаліпсису.
Вперше доповідь була опублікована в 1947 році, тоді стрілки показували сім хвилин до півночі.
У минулому році вчені також перевели годинник на 30 секунд вперед через висловлювання Трампа про необхідність нарощування ядерного потенціалу.