Годинник Судного дня знову перевели на 30 секунд вперед

Вчені знову пересунули на 30 секунд стрілки так званого Годинника Судного дня, до апокаліпсису лишилось 2 хвилини.

Про це пише DW.com.

Тепер вони перебувають у двох хвилинах від "опівночі", що символізує глобальну катастрофу, йдеться в доповіді американського журналу Bulletin of Atomic Scientists, опублікованому в четвер, 25 січня. Востаннє стрілки були так близько до опівночі тільки в 1953 році - в розпал холодної війни.

Побоювання вчених пов'язані з атомними випробуваннями в Північній Кореї, інвестиціями в ядерну зброю і прогресуючою зміною клімату.

Зокрема, приводом для переведення стрілок стала "непередбачуваність" президента США Дональда Трампа, яка найбільш сильно проявляється в його посланнях у Twitter.

Рішення про переведення стрілок Годинника Судного дня приймається комісією вчених, серед яких 15 лауреатів Нобелівської премії.

В останній доповіді вони піддали критиці висловлювання не тільки Трампа, а й "інших світових лідерів, які так само міркують про атомну війну і зміну клімату". На думку вчених, міжнародна дипломатія перетворилася в "образи".

Як говориться в доповіді Bulletin of Atomic Scientists, урядам слід посилити заходи із боротьби зі зміною клімату.

Що стосується політики безпеки, то США треба почати переговори з Північною Кореєю без попередніх умов. Крім того, необхідно зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану, а також знизити напругу між Росією і США.

За задумом редакції журналу, Годинник Судного дня повинен демонструвати громадськості, наскільки близько людство підійшло до можливого апокаліпсису.

Вперше доповідь була опублікована в 1947 році, тоді стрілки показували сім хвилин до півночі.

У минулому році вчені також перевели годинник на 30 секунд вперед через висловлювання Трампа про необхідність нарощування ядерного потенціалу.