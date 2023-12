Часы Судного дня снова перевели на 30 секунд вперед

Ученые вновь передвинули на 30 секунд стрелки так называемых Часов Судного дня, до апокалипсиса осталось 2 минуты.

Об этом пишет DW.com.

Теперь они находятся в двух минутах от "полуночи", символизирующей глобальную катастрофу, говорится в докладе американского журнала Bulletin of Atomic Scientists, опубликованном в четверг, 25 января. В последний раз стрелки были так близко к полуночи только в 1953 году – в разгар холодной войны.

