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Часы Судного дня снова перевели на 30 секунд вперед

Четверг, 25 января 2018, 23:28

Ученые вновь передвинули на 30 секунд стрелки так называемых Часов Судного дня, до апокалипсиса осталось 2 минуты.

Об этом пишет DW.com.

Теперь они находятся в двух минутах от "полуночи", символизирующей глобальную катастрофу, говорится в докладе американского журнала Bulletin of Atomic Scientists, опубликованном в четверг, 25 января. В последний раз стрелки были так близко к полуночи только в 1953 году – в разгар холодной войны.

Опасения ученых связаны с атомными испытаниями в Северной Корее, инвестициями в ядерное оружие и прогрессирующим изменением климата.

В частности, поводом для переведения стрелок стала "непредсказуемость" президента США Дональда Трампа, которая наиболее сильно проявляется в его посланиях в Twitter.

Решение о переводе стрелок Часов Судного дня принимается комиссией ученых, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии. 

В последнем докладе они подвергли критике высказывания не только Трампа, но и "других мировых лидеров, которые таким же образом рассуждают об атомной войне и изменении климата". По мнению ученых, международная дипломатия превратилась в "оскорбления".

Как говорится в докладе Bulletin of Atomic Scientists, правительствам следует усилить меры по борьбе с изменением климата.

Что касается политики безопасности, то США надо начать переговоры с Северной Кореей без предварительных условий. Кроме того, необходимо сохранить соглашение по ядерной программе Ирана, а также снизить напряжение между Россией и США.

По задумке редакции журнала, Часы Судного дня должны демонстрировать общественности, насколько близко человечество подошло к возможному апокалипсису.

Впервые доклад был опубликован в 1947 году, тогда стрелки показывали семь минут до полуночи.

В прошлом году ученые также перевели часы на 30 секунд вперед из-за высказываний Трампа о необходимости наращивания ядерного потенциала.

Темы: ядерное оружиеСШАТрампСеверная КореяРосcия
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