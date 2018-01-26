Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко заявив про виконання 80% вимог і сподівається на транш МВФ у квітні

П'ятниця, 26 січня 2018, 02:07

Президент України Петро Порошенко очікує на транш МВФ  у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

Про це президент України розказав у інтерв’ю Bloomberg у Давосі.

"Ймовірно, "схрещую пальці" до квітня у нас буде місія і матимемо наступний транш", - сказав Порошенко.

"Ми, мій уряд і мій народ, готові продовжувати співпрацю з МВФ", - додав він.

Транш МВФ затримується з минулого року і кілька разів відкладався через те, що реформи в Україні відстали від графіка. Окрім створення антикорупційного суду, МВФ очікує на рішення уряду щодо цін на газ для домогосподарств і пенсійної реформи.

У четвер, під час виступу на "Українському сніданку" в Давосі, Порошенко заявив, що Україна працює разом із міжнародними партнерами над законопроектом про Антикорупційний суд.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, МВФ заявив, що проект Порошенка про антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

У ЄС також нагадали, що створення АКС у відповідності до зобов’язань України необхідне також для виконання безвізових вимог.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

Читайте також: "Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом"

Теми: МВФгрошіАнтикорупційний судПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
МВФ
Економічні новини 7 липня: нові маяки для України від МВФ
МВФ додав ще 4 структурних маяки у програму EFF для України
Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів
Останні новини
12:33
Збій в "Київстар" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
Усі новини...
Реклама: