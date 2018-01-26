Порошенко заявив про виконання 80% вимог і сподівається на транш МВФ у квітні

Президент України Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

Про це президент України розказав у інтерв’ю Bloomberg у Давосі.

"Ймовірно, "схрещую пальці" до квітня у нас буде місія і матимемо наступний транш", - сказав Порошенко.

"Ми, мій уряд і мій народ, готові продовжувати співпрацю з МВФ", - додав він.

Транш МВФ затримується з минулого року і кілька разів відкладався через те, що реформи в Україні відстали від графіка. Окрім створення антикорупційного суду, МВФ очікує на рішення уряду щодо цін на газ для домогосподарств і пенсійної реформи.

У четвер, під час виступу на "Українському сніданку" в Давосі, Порошенко заявив, що Україна працює разом із міжнародними партнерами над законопроектом про Антикорупційний суд.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, МВФ заявив, що проект Порошенка про антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

У ЄС також нагадали, що створення АКС у відповідності до зобов’язань України необхідне також для виконання безвізових вимог.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

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