Порошенко заявил о выполнении 80% требований и надеется на транш МВФ в апреле

Президент Украины Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Bloomberg в Давосе.

"Вероятно," скрещиваю пальцы "до апреля у нас будет миссия и иметь следующий транш", - сказал Порошенко.

"Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ", - добавил он.

В четверг, во время выступления на "Украинском завтраке" в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом о Антикоррупционный суд.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву в связи с президентским законопроектом.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Впоследствии Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $800 млн.

В ЕС также напомнили, что создание АКС в соответствии с обязательствами Украины необходимо для выполнения безвизовых требований.

Транш МВФ задерживается с прошлого года и несколько раз откладывался из-за того, что реформы в Украине отстали от графика. Кроме создания антикоррупционного суда, МВФ ожидает решения правительства по ценам на газ для домохозяйств и пенсионной реформы.

Напомним, во время встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

После встречи Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Как сообщалось, Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

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