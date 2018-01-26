Дніпряни подали петицію про перейменування Дніпропетровської області

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П'ятниця, 26 січня 2018, 04:03

На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстровано петицію про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Про це повідомила правозахисна група "СІЧ" у Facebook.

"Протягом останніх місяців ми з однодумцями сумлінно вивчали історичні архіви та висновки науковців, вели переговори з народними депутатами та листувались з профільним комітетом. Запасалися аргументами та натхненням. Отже час прийшов, розпочинаємо переможну кампанію за повернення козацькому краю історичної назви", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначають, що назва області має бути змінена, оскільки містить згадку про Григорія Петровського – одного з організаторів Голодомору та чільного діяча тоталітарного комуністичного режиму в Україні.

"Натомість слава області, колиски п’яти Січей в минулому і форпосту оборони в теперішній час, має бути підкреслена гідним ім’ям, історичним ім’ям, ім’ям, в якому знайде відображення незламна воля, крицевий дух і славне майбуття", - підкреслено у зверненні на підтримку петиції, яку зареєстрував член ГО "Правозахисна група "СІЧ" Дмитро Рева.

Як відомо, у травні 2016 року Верховна Рада в рамках декомунізації перейменувала місто Дніпропетровськ на місто Дніпро.

Теми: Дніпропетровська область декомунізація Дніпро петиція
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