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Днипряне подали петицию о переименовании Днепропетровской области

Пятница, 26 января 2018, 03:03

На официальном интернет-представительстве президента Украины зарегистрирована петиция о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Об этом сообщила правозащитная группа "СИЧ" в Facebook.

"В течение последних месяцев мы с единомышленниками добросовестно изучали исторические архивы и выводы ученых, вели переговоры с народными депутатами и переписывались с профильным комитетом. Запасались аргументами и вдохновением. Так что время пришло, начинаем победную кампанию за возвращение казацкому краю исторического названия", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что название области должно быть изменено, поскольку содержит упоминание о Григории Петровском - одном из организаторов Голодомора и главного деятеля тоталитарного коммунистического режима в Украине.

"Однако слава области, колыбели пяти Сечей в прошлом и форпоста обороны в настоящее время, должна быть подчеркнута достойным именем, историческим именем, именем, в котором будет отражена несгибаемая воля, железный дух и славное будущее", - подчеркивается в обращении в поддержку петиции, которую зарегистрировал член ОО "Правозащитная группа "СИЧ" Дмитрий Рева.

Как известно, в мае 2016 Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала город Днепропетровск на город Днипро.

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Темы: Днепропетровская областьдекоммунизацияДнепрпетиция
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