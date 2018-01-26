У Південній Кореї під час пожежі в лікарні загинули понад 3О осіб

475 переглядів
П'ятниця, 26 січня 2018, 05:36

Пожежа в лікарні в південному місті Мирян, яка також служила в якості будинку для людей похилого віку, вбила щонайменше 31 людину

Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ і пожежних, пише The New York Times.

За словами місцевих чиновників, причина пожежі поки не з'ясована. Вогонь спалахнув в головній будівлі лікарні, яка також працювала в якості будинку для людей похилого віку. Повідомляється, що пожежники і співробітники провели евакуацію пацієнтів, виносячи деяких з них на спині.

За попередньою інформацією, в будівлі лікарні перебувало щонайменше 100 пацієнтів, коли почалася пожежа.

Теми: Південна Корея надзвичайна подія
powered by lun.ua
По темі
Кількість українців, що поїдуть на Олімпіаду, зросла 23 січня 2018, 14:49
МОК допустив КНДР до участі в Олімпіаді 21 січня 2018, 00:51
КНДР на Олімпіаді: Пхеньян і Сеул продовжують переговори 15 січня 2018, 06:20
Усі новини
Головні новини
Хроніка 26 січня. Майдан готується до реконструкції, а Саакашвілі стає українською мрією
В ЦПК розказали, що сталось із чоловіком їхньої співробітниці
Reuters: Всупереч санкціям КНДР продає вугілля через Росію
Російського диверсанта Агеєва засудили до 10 років – адвокат
Усі новини
Лайфхаки

Лайфхак: як виростити зелень та овочі на підвіконні

світ

Ваш кіт правша чи шульга? Науковці з Ірландії знають, як це визначити