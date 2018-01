Пожежа в лікарні в південному місті Мирян, яка також служила в якості будинку для людей похилого віку, вбила щонайменше 31 людину

Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ і пожежних, пише The New York Times.

За словами місцевих чиновників, причина пожежі поки не з'ясована. Вогонь спалахнув в головній будівлі лікарні, яка також працювала в якості будинку для людей похилого віку. Повідомляється, що пожежники і співробітники провели евакуацію пацієнтів, виносячи деяких з них на спині.

