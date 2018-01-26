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У Південній Кореї під час пожежі в лікарні загинули понад 30 осіб

П'ятниця, 26 січня 2018, 04:36

Пожежа в лікарні в південному місті Мирян, яка також служила в якості будинку для людей похилого віку, вбила щонайменше 31 людину.

Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ і пожежних, пише The New York Times.

За словами місцевих чиновників, причина пожежі поки не з'ясована. Вогонь спалахнув в головній будівлі лікарні, яка також працювала в якості будинку для людей похилого віку. Повідомляється, що пожежники і співробітники провели евакуацію пацієнтів, виносячи деяких з них на спині.

За попередньою інформацією, в будівлі лікарні перебувало щонайменше 100 пацієнтів, коли почалася пожежа.

Теми: Південна Кореянадзвичайна подія
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