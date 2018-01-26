В Южной Корее при пожаре в больнице погибло более 3о человек

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Пятница, 26 января 2018, 05:36

Пожар в больнице в южном городе Мирян, которая также служила в качестве дома престарелых, убил по меньшей мере 31 человека

Об этом, ссылаясь на местные СМИ и пожарных, пишет  The New York Times.

По словам местных чиновников, причина пожаре пока не выяснена. Огонь вспыхнул  в главном здании больницы, которая также работала в качестве дома престарелых. Сообщается, что пожарники и сотрудники провели эвакуацию пациентов, вынося некоторых из них на спине.

По предварительной информации, в здании больницы находилось по меньшей мере 100 пациентов, когда начался пожар.

Темы: Южная Корея чрезвычайное происшествие
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