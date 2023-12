Пожар в больнице в южном городе Мирян, которая также служила в качестве дома престарелых, убил по меньшей мере 31 человека.

Об этом, ссылаясь на местные СМИ и пожарных, пишет The New York Times.

По словам местных чиновников, причина пожаре пока не выяснена. Огонь вспыхнул в главном здании больницы, которая также работала в качестве дома престарелых. Сообщается, что пожарники и сотрудники провели эвакуацию пациентов, вынося некоторых из них на спине.

#UPDATE At least 31 people are killed in a blaze at a hospital in South Korea, with dozens more injured https://t.co/wzk7XonS3G pic.twitter.com/IuqJTBi74p