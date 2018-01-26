Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Южной Корее при пожаре в больнице погибло более 30 человек

Пятница, 26 января 2018, 04:36

Пожар в больнице в южном городе Мирян, которая также служила в качестве дома престарелых, убил по меньшей мере 31 человека.

Об этом, ссылаясь на местные СМИ и пожарных, пишет  The New York Times.

По словам местных чиновников, причина пожаре пока не выяснена. Огонь вспыхнул  в главном здании больницы, которая также работала в качестве дома престарелых. Сообщается, что пожарники и сотрудники провели эвакуацию пациентов, вынося некоторых из них на спине.

По предварительной информации, в здании больницы находилось по меньшей мере 100 пациентов, когда начался пожар.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Южная Кореячрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Южная Корея
Сеул начал тайно передавать Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов – WSJ
Южная Корея рассмотрит список нелетального оружия, о котором просил Зеленский – Юн
Украина сможет получить от Кореи до $8 миллиардов кредитов
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: