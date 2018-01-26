Трампу запропонували поставити в Білому домі золотий унітаз
Музей Гуггенхайма в Нью-Йорку відмовив у проханні президента США Дональда Трампа про роботу Ван Гога для Білого дому, натомість запропонувавши йому золотий унітаз.
Про це повідомляє Washington Post.
Повідомляється, що Трамп і перша леді попросили музей Гуггенхайма позичити пейзаж зі снігом роботи Ван Гога. У музеї вибачилися і заявили, що не зможуть надати картину, однак запропонували альтернативу.
"Мені шкода ... повідомити вам, що ми не можемо брати участь в цьому запозиченні, оскільки картина є частиною музейної колекції Таннхаузера, яку заборонено перевозити, за винятком рідкісних випадків", - написала куратор музею Ненсі Спектор в листі президентській сім'ї.
При цьому куратор додала, що золотий унітаз, створений італійським скульптором Мауріціо Каттеланом, доступний Білому дому "для довгострокового користування".
"Він, звісно, надзвичайно цінний і дещо крихкий, але ми надамо всі інструкції з його установки і догляду", - додала Спектор.
Повністю функціональний експонат, під назвою America, розглядається як гостра сатира на надмірне багатство США.
Білий дім ситуацію не коментував.
Варто відзначити, що президенти США і перші леді часто позичають цінні художні роботи, щоб прикрасити різні кімнати в Білому домі.