Трампу запропонували поставити в Білому домі золотий унітаз

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорку відмовив у проханні президента США Дональда Трампа про роботу Ван Гога для Білого дому, натомість запропонувавши йому золотий унітаз.

Про це повідомляє Washington Post.

Повідомляється, що Трамп і перша леді попросили музей Гуггенхайма позичити пейзаж зі снігом роботи Ван Гога. У музеї вибачилися і заявили, що не зможуть надати картину, однак запропонували альтернативу.

"Мені шкода ... повідомити вам, що ми не можемо брати участь в цьому запозиченні, оскільки картина є частиною музейної колекції Таннхаузера, яку заборонено перевозити, за винятком рідкісних випадків", - написала куратор музею Ненсі Спектор в листі президентській сім'ї.

Пейзаж зі снігом роботи Ван Гога GUGGENHEIM

При цьому куратор додала, що золотий унітаз, створений італійським скульптором Мауріціо Каттеланом, доступний Білому дому "для довгострокового користування".

"Він, звісно, надзвичайно цінний і дещо крихкий, але ми надамо всі інструкції з його установки і догляду", - додала Спектор.

Мауріціо Каттелан "America" GUGGENHEIM

Повністю функціональний експонат, під назвою America, розглядається як гостра сатира на надмірне багатство США.

Білий дім ситуацію не коментував.

Варто відзначити, що президенти США і перші леді часто позичають цінні художні роботи, щоб прикрасити різні кімнати в Білому домі.