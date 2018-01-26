Трампу предложили поставить в Белом доме золотой унитаз

Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке отказал в просьбе президента США Дональда Трампа о работе Ван Гога для Белого дома, вместо этого предложив ему золотой унитаз.

Об этом сообщает Washington Post.

Сообщается, что Трамп и первая леди попросили музей Гуггенхейма одолжить пейзаж со снегом работы Ван Гога. В музее извинились и заявили, что не смогут представить картину, однако предложили альтернативу.

"Мне жаль... сообщить вам, что мы не можем участвовать в этом заимствовании, поскольку картина является частью музейной коллекции Таннхаузера, которую запрещено перевозить, за исключением редчайших случаев", - написала куратор музея Нэнси Спектор в письме президентской семье.

Пейзаж со снегом работы Ван Гога GUGGENHEIM

При этом куратор добавила, что золотой унитаз, созданный итальянским скульптором Маурицио Каттеланом, доступен Белому дому "для долгосрочного пользования".

"Он, конечно, чрезвычайно ценный и несколько хрупкий, но мы предоставим все инструкции по его установке и уходу", - добавила Спектор.

Маурицио Каттелан "America" GUGGENHEIM

Полностью функциональный экспонат, под названием America, рассматривается как острая сатира на чрезмерное богатство США.

Белый дом ситуацию не комментировал.

Стоит отметить, что президенты США и первые леди часто одалживают ценные художественные работы, чтобы украсить различные комнаты в Белом доме.