Facebook не рекомендує користувачам антивірус Касперського

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П'ятниця, 26 січня 2018, 07:33

Facebook в минулому році видалив російську компанію Kaspersky Lab зі свого списку антивірусних пропозицій користувачам, що заходять на сайт соціальної мережі з комп'ютера, який може бути заражений шкідливим кодом.

Про це компанія заявила Конгресу США, відповідаючи на питання про втручання РФ у вибори в 2016 році, пише Reuters.

"У жовтні 2017 роки ми видалили антивірусне програмне забезпечення Касперського зі списку продуктів, які ми надаємо цим користувачам", - написало керівництво Facebook у відповідях Конгресу.

Раніше, компанія "Kaspersky Lab" неодноразово заперечувала зв'язки з будь-яким урядом і звинувачення у кібершпигунстві.

У грудні президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.

Раніше "New York Times" повідомила, що співробітники ізраїльської розвідки, що стежать за російськими хакерами, виявили, що програмне забезпечення "Kaspersky Lab" використовується як свого роду пошук Google для виявлення конфіденційних даних, що зберігаються в державних установах США і інших країн.

Також повідомлялося, що Росія викрала секретні документи Агентства національної безпеки США, які неналежним чином зберігалися на домашньому комп'ютері одного з підрядників, на якому було встановлене антивірусне програмне забезпечення Kaspersky.

Теми: facebook Росія шпигунство США
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