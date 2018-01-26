Facebook не рекомендует пользователям антивирус Касперского

Facebook в прошлом году удалил российскую компанию Kaspersky Lab из своего списка антивирусных предложений пользователям, заходящим на сайт социальной сети с компьютера, который может быть заражен вредоносным кодом.

Об этом компания заявила Конгрессу США, отвечая на вопросы о вмешательстве РФ в выборы в 2016 году, пишет Reuters.

"В октябре 2017 года мы удалили антивирусное программное обеспечение Касперского из списка продуктов, которые мы предоставляем этим пользователям", - написало руководство Facebook в ответах Конгрессу.

Ранее, компания "Kaspersky Lab" неоднократно отрицала связи с любым правительством и обвинения в кибершпионаже.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон, который запрещает использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США в связи с опасениями, что оно использовалось Россией для шпионажа.

Ранее "New York Times" сообщила, что сотрудники израильской разведки, следящие за российскими хакерами, обнаружили, что программное обеспечение " Kaspersky Lab " используется как своего рода поиск Google для обнаружения конфиденциальных данных, хранящихся в государственных учреждениях США и других стран.

Также сообщалось, что Россия похитила секретные документы Агентства национальной безопасности США, ненадлежащим образом хранившиеся на домашнем компьютере одного из подрядчиков, на котором было установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky.