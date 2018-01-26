Facebook не рекомендует пользователям антивирус Касперского

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Пятница, 26 января 2018, 07:33

Facebook в прошлом году удалил российскую компанию Kaspersky Lab из своего списка антивирусных предложений пользователям, заходящим на сайт социальной сети с компьютера, который может быть заражен вредоносным кодом.

Об этом компания заявила Конгрессу США, отвечая на вопросы о вмешательстве РФ в выборы в 2016 году, пишет Reuters.

"В октябре 2017 года мы удалили антивирусное программное обеспечение Касперского из списка продуктов, которые мы предоставляем этим пользователям", - написало руководство Facebook в ответах Конгрессу.

Ранее, компания "Kaspersky Lab" неоднократно отрицала  связи с любым правительством и обвинения в кибершпионаже.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал закон, который запрещает использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США в связи с опасениями, что оно использовалось Россией для шпионажа.

Ранее "New York Times" сообщила, что сотрудники израильской разведки, следящие за российскими хакерами, обнаружили, что программное обеспечение " Kaspersky Lab " используется как своего рода поиск Google для обнаружения конфиденциальных данных, хранящихся в государственных учреждениях США и других стран.

Также сообщалось, что Россия похитила секретные документы Агентства национальной безопасности США, ненадлежащим образом хранившиеся на  домашнем компьютере одного из подрядчиков, на котором было установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky.

Темы: facebook Росcия шпионаж США
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