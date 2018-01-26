Російські "тролі" створили в facebook 129 подій стосовно виборів в США

В ході виборчої кампанії в США в 2016 році російські "тролі" створили 129 подій в соціальній мережі Facebook, що стосуються виборів.

Про це компанія повідомила Конгресу США в письмовій відповіді на питання про втручання РФ у вибори в 2016 році, пише Reuters.

Facebook повідомляє, що 338 тисяч 300 різних користувачів переглянули події і 62 тисячі 500 осіб поставили позначку, що вони будуть присутні. Компанія уточнила, що у неї немає даних про те, які з цих подій дійсно відбулися.

Копії сторінок згаданих подій показують, що принаймні деякі з них були політичними мітингами, присвяченими спірним питаням в суспільстві, наприклад, таких як імміграція.

Раніше Facebook повідомляв, що близько 126 мільйонів американців могли бачити промоутований Росією політичний контент в соцмережі протягом двох років, і що 16 мільйонів, ймовірно, наражались на російську пропаганду в Instagram.