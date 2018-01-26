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Российские "тролли" создали в facebook 129 событий, касающихся выборов в США

Пятница, 26 января 2018, 06:55

В ходе избирательной кампании в США в 2016 году российские "тролли" создали 129 событий в социальной сети Facebook, касающихся выборов.

Об этом компания сообщила Конгрессу США в письменном ответе на вопросы о вмешательстве РФ в выборы в 2016 году, пишет Reuters.

Facebook сообщает, что 338 тысяч 300 различных пользователей просмотрели события и 62 тысячи 500 человек поставили отметку, что они будут присутствовать. Компания уточнила, что у нее нет данных о том, какие из этих событий действительно состоялись.

Копии страниц упомянутых событий показывают, что по крайней мере некоторые из них были политическими митингами, посвященными спорным вопросам в обществе, например, таких как иммиграция.

Ранее Facebook сообщал, что около 126 миллионов американцев могли видеть продвигаемый Россией политический контент в соцсети в течение двух лет, и что 16 миллионов, возможно, были подвергнуты российской пропагенде в Instagram.

"Украинская правда" в Threads

Темы: facebookСШАРосcияпропаганда
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