Дані про атаки російських хакерів США отримали від розвідки Нідерландів

Хакери з голландської розвідувальної служби AIVD надали ФБР важливу інформацію про втручання Росії в американські вибори.



Про це йдеться в розслідуванні голландських журналістів із газети Volkskrant і телепередачі Nieuwsuur.



Впродовж багатьох років AIVD мав доступ до російської хакерської групи Cozy Bear ("Затишний ведмідь").



За інформацією від американських і голландських джерел, Службі розвідки і безпеки Нідерландів вдалося зламати комп'ютерну мережу московського університету, з приміщення якого працювали хакери. Як стверджується, будівля вузу розташована поблизу Красної площі.



Голландці отримали доступ до камер спостереження в цьому приміщенні і співставили обличчя хакерів з каталогом вже розкритих російських розвідників. Таким чином, було встановлено зв'язок угруповання зі Службою зовнішньої розвідки Росії.



Завдяки інформації від голландців американцям вдалося відбити атаки хакерів на системи уряду США, зокрема, на сервери Держдепартаменту.





AIVD мала доступ до комп’ютерів російських хакерів з 2014 до 2017 року. Потім хакери змінили систему захисту.



Використовуючи командні сервери, тобто цифрові центри управління, росіяни спробували встановити зв'язок із вірусом у Держдепартаменті, щоб викрасти інформацію.



Американці, яким голландці розповіли, де розташовані сервери, почали швидко блокувати доступ до цих серверів. Потім російські пробували знову. Це тривало 24 години, пише видання.



Cozy Bear і Fancy Bear – два хакерські угрупування, за якими, за даними США, стоять російські спецслужби. Хакерів звинувачують у зламі серверів Демократичної партії США перед виборами 2016 року з метою вплинути на їх результат.



Кремль заперечує причетність РФ до зламів Демократичної партії чи спроб вплинути на вибори в США.

Meduza, Українська правда