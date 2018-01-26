Данные об атаках российских хакеров США получили от разведки Нидерландов

Хакеры из голландской разведывательной службы AIVD предоставили ФБР важную информацию о вмешательстве России в американские выборы.

Об этом говорится в расследовании голландских журналистов из газеты Volkskrant и телепередачи Nieuwsuur.

В течение многих лет AIVD имел доступ к российской хакерской группе Cozy Bear ("Уютный медведь").

По информации от американских и голландских источников, Службе разведки и безопасности Нидерландов удалось взломать компьютерную сеть московского университета, из помещения которого работали хакеры. Как утверждается, здание вуза находится поблизости с Красной площадью.

Голландцы получили доступ к камерам наблюдения в этом помещении и сопоставили лица хакеров с каталогом уже раскрытых российских разведчиков. Таким образом, была установлена связь группировки со Службой внешней разведки России.

Благодаря информации от голландцев американцам удалось отразить атаки хакеров на системы правительства США, в частности, на серверы Госдепартамента.

AIVD имела доступ к компьютерам российских хакеров с 2014 по 2017 годы. Затем хакеры сменили систему защиты.

Используя командные серверы, то есть цифровые центры управления, русские попытались установить связь с вирусом в Госдепартаменте, чтобы похитить информацию.

Американцы, которым голландцы рассказали, где находятся серверы, начали быстро блокировать доступ к этим серверам. Затем русские пробовали снова. Это продолжалось 24 часа, пишет издание.

Cozy Bear и Fancy Bear – две хакерские группировки, за которыми, по данным США, стоят российские спецслужбы. Хакеров обвиняют во взломах серверов Демократической партии США накануне выборов 2016 года с целью повлиять на их результат.

Кремль отрицает причастность РФ ко взломам Демократической партии или попыткам повлиять на выборы в США.

Meduza, Украинская правда