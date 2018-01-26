Данные об атаках российских хакеров США получили от разведки Нидерландов
Хакеры из голландской разведывательной службы AIVD предоставили ФБР важную информацию о вмешательстве России в американские выборы.
Об этом говорится в расследовании голландских журналистов из газеты Volkskrant и телепередачи Nieuwsuur.
В течение многих лет AIVD имел доступ к российской хакерской группе Cozy Bear ("Уютный медведь").
По информации от американских и голландских источников, Службе разведки и безопасности Нидерландов удалось взломать компьютерную сеть московского университета, из помещения которого работали хакеры. Как утверждается, здание вуза находится поблизости с Красной площадью.
Голландцы получили доступ к камерам наблюдения в этом помещении и сопоставили лица хакеров с каталогом уже раскрытых российских разведчиков. Таким образом, была установлена связь группировки со Службой внешней разведки России.
Благодаря информации от голландцев американцам удалось отразить атаки хакеров на системы правительства США, в частности, на серверы Госдепартамента.
AIVD имела доступ к компьютерам российских хакеров с 2014 по 2017 годы. Затем хакеры сменили систему защиты.
Используя командные серверы, то есть цифровые центры управления, русские попытались установить связь с вирусом в Госдепартаменте, чтобы похитить информацию.
Американцы, которым голландцы рассказали, где находятся серверы, начали быстро блокировать доступ к этим серверам. Затем русские пробовали снова. Это продолжалось 24 часа, пишет издание.
Cozy Bear и Fancy Bear – две хакерские группировки, за которыми, по данным США, стоят российские спецслужбы. Хакеров обвиняют во взломах серверов Демократической партии США накануне выборов 2016 года с целью повлиять на их результат.
Кремль отрицает причастность РФ ко взломам Демократической партии или попыткам повлиять на выборы в США.
Meduza, Украинская правда