Заместитель Кличко избежал наказания за поддельный диплом – постановление

Шевченковский райсуд Киева освободил экс-заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.

Такое решение суд вынес 28 декабря 2017 года.

Согласно материалам суда, Бондаренко решил подделать диплом бакалавра для дальнейшего использования.

Для этого Бондаренко умышленно сообщил не установленному следствием лицу "свои личные анкетные данные, которые в дальнейшем были использованы... для подделки диплома бакалавра якобы выданного Львовским национальным университетом имени Ивана Франко 30 июня 2009 года" на имя Бондаренко.

Отмечается, что экс-заместитель мэра Киева заранее "обещал приобрести поддельный диплом".

Подчеркивается, что Бондаренко "умышленными действиями способствовал подделке официального документа" и совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 27 (пособничество в совершении преступления), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) УКУ.

Также следствие выяснило, что 16 ноября 2011 года Бондаренко "с целью засвидетельствования верности фотокопии с поддельного диплома бакалавра... обратился к частному нотариусу. Частный нотариус... будучи введенной в заблуждение... изготовила его фотокопию и заверила верность оригиналу".

Несмотря на это, прокурор просил суд освободить Бондаренко от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.

Суд согласился с прокурором.

"Ходатайство прокурора об освобождении от уголовной ответственности ЛИЦО_1 (Бондаренко – ред.) в связи с истечением сроков давности – удовлетворить. Уголовное производство № 12017100000000483 от 14 апреля 2017 года – закрыть", - говорится в постановлении суда.

Решение можно было обжаловать в течение 7 дней со дня объявления. Сейчас этот срок уже истек.

Как известно, 11 мая 2017 года журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Следственный отдел главного управления Национальной полиции в Киеве начал уголовное производство по ч. 4 статьи 358 (подделка документов).

Впоследствии стало известно, что Бондаренко брал подряд 3 отпуска в мае.

В комментарии "Украинской правде. Киев" Бондаренко опроверг, что имеет поддельный диплом, и объяснил, что 3 отпуска брал по объективным причинам.

Он также сказал, что через несколько дней выйдет с официальным заявлением о поддельном дипломе, однако не сделал этого.

31 августа прокуратура сообщила, что Бондаренко объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.

31 августа стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко уволил Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов.

Впоследствии Бондаренко заявил, что сам ушел с должности и за свои поступки готов нести ответственность.