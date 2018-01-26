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Нацгвардієць-самогубця залишив записку. Могли довести?

П'ятниця, 26 січня 2018, 11:00
Нацгвардієць-самогубця залишив записку. Могли довести?

22-річний військовослужбовець Нацгвардії, який 25 січня покінчив з життям у будівлі Апеляційного суду Луганської області, залишив передсмертну записку.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Луганській області.

"Передсмертна записка є. Буде проводитися розслідування", - сказав прес-офіцер.

Працівник суду Іван Наумік, який особисто знав загиблого, вважає, що його могли довести до самогубства, повідомляє "UA: Донбас".   

За словами Науміка, він напередодні на прохання конвоїра купив йому цигарки, і за це солдата почали цькувати.

"Протягом дня цей солдат тричі підходив до мене і сказав, що йому "хана" буде завтра. А пізніше сказав, що не знає, як цю ніч переживе ще. І назвав одного зі старших конвою, що він його дуже боїться. Сьогодні о 6:30 ми прийшли, і цього солдата немає в живих", -  сказав Наумік.

Він додав, що вважає, що "це одна з причин того, що трапилося".

За словами адвоката Ігоря Чудовського, за таких умов Військова прокуратура повинна з’ясувати обставини та внести до Єдиного реєстру інформацію про доведення до самогубства.

Доведення до самогубства, що є наслідком жорстокого поводження, шантажу або систематичного приниження людської гідності, за Кримінальним Кодексом України, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Як відомо, 25 січня у місті Сєвєродонецьк під час несення служби з охорони адмінбудівлі Апеляційного суду Луганської області 22-річний військовослужбовець Нацгвардії скоїв самогубство.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України "Вбивство".

"Українська правда" у Threads

Теми: Нацгвардіясудвбивство
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