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НАЗК винесло приписи керівникам Держказначейства та Пенсійного фонду

П'ятниця, 26 січня 2018, 11:32

Нацагентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення антикорупційного законодавства голові Держказначейської служби Тетяні Слюз та голові правління Пенсійного фонду Олексію Зарудному.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що за результатами перевірок, проведених Нацагентством, встановлено низку порушень, серед яких несвоєчасне подання декларацій за 2015 та 2016 роки.

Поміж іншого, керівники зазначених установ не забезпечили умови для роботи спеціальної телефонної лінії та офіційного веб-сайту, через які можливо приймати повідомлення про корупцію.

У тому числі, вони не забезпечували анонімність таких повідомлень від працівників Пенсійного фонду чи Держказначейства.

Повідомляється, що НАЗК вимагає від керівників зазначених відомств провести службові розслідування та усунути виявлені порушення, а пізніше повідомити про результати Нацагентство.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції винесло приписи директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику та міністру екології та природних ресурсів Остапу Семераку.

Українська правда

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Теми: НАЗКПенсійний фонд
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