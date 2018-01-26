НАБУ завершило перше розслідування через брехню в декларації

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П'ятниця, 26 січня 2018, 15:09

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування за фактом декларування недостовірних відомостей колишнім головою одного з міських судів Луганської області.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"24 січня 2018 року обвинувальний акт скеровано до Київського районного суду м. Харкова для розгляду по суті", – йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що це перше обвинувачення у справі, яку вони відкрили за результатами аналізу е-декларацій.

У відомстві пояснили, що судді у відставці інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст.366-1 ("Декларування недостовірної інформації") та ч.2 ст.368-2 ("Незаконне збагачення") Кримінального кодексу.

За даними слідства, обвинувачений не вніс до е-декларацій за 2015–2016 роки майно, яким користувався він та дружина, а також майно, яким його дружина володіла.

Загальна сума таких транспортних засобів та об’єктів нерухомості – понад 17 млн грн.

"Варто зазначити, що подружжя розірвало шлюб ще у 2011 році, але й надалі проживало однією сім’єю", – додають в НАБУ.

У бюро повідомили також, що розслідування розпочали у листопаді 2016 року.

19 липня 2017 року детективи НАБУ повідомили судді про підозру.

Софія Лукашова, для УП
Теми: НАБУ декларації суд
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