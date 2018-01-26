НАБУ завершило первое расследование из-за лжи в декларации

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по факту декларирования недостоверных сведений бывшим главой одного из городских судов Луганской области.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"24 января 2018 обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г. Харькова для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что это первое обвинение по делу, которое они открыли по результатам анализа е-деклараций.

В ведомстве пояснили, что судьи в отставке инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") и ч.2 ст.368-2 ("Незаконное обогащение") Уголовного кодекса.

По данным следствия, обвиняемый не внес в е-декларации за 2015-2016 годы имущество, которым пользовался он и жена, а также имущество, которым его жена обладала.

Общая сумма таких транспортных средств и объектов недвижимости – более 17 млн ​​грн.

"Стоит отметить, что супруги расторгли брак еще в 2011 году, но и дальше проживали одной семьей", – добавляют в НАБУ.

В бюро сообщили также, что расследование начали в ноябре 2016 года.

19 июля 2017 года детективы НАБУ сообщили судье о подозрении.