Українка виграла "золото" чемпіонату Європи з біатлону в спринті

Українка Ірина Варвинець виграла спринтерську гонку на 7,5 кілометра у другий змагальний день чемпіонату Європи з біатлону, який приймає італійське місто Ріднау.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Варвинець з ідеальною стрільбою на двох вогневих рубежах випередила на 12,5 секунди срібного призера француженку Анаїс Шевальє (1 промах) та на 15,5 секунди - володарку "бронзи" японку Фуюко Тачізакі (0).

Старший сержант #ЗСУ у складі Національної збірної України на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх — Ірина Варвинець здобула «золото»🥇у спринтерській гонці на Чемпіонаті Європи з біатлону, що триває в італійському Ріднау.

Вітаємо! 👏 pic.twitter.com/vPJZFrTSDH — Defence of Ukraine (@DefenceU) January 26, 2018

Надія Бєлкіна (1 штрафне коло) посіла 16-те місце, Яна Бондар (3) фінішувала 23-ю, Ольга Абрамова (1) - 27-ю, Марія Панфілова (0) - 42-ю серед 105 учасниць.

Програму чемпіонату Європи 27 січня продовжать чоловіча та жіноча гонки переслідування, 28 січня - змішана естафета і одиночна змішана естафета.