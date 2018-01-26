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Українка виграла "золото" чемпіонату Європи з біатлону в спринті

П'ятниця, 26 січня 2018, 15:48
Українка виграла золото чемпіонату Європи з біатлону в спринті

Українка Ірина Варвинець виграла спринтерську гонку на 7,5 кілометра у другий змагальний день чемпіонату Європи з біатлону, який приймає італійське місто Ріднау.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Варвинець з ідеальною стрільбою на двох вогневих рубежах випередила на 12,5 секунди срібного призера француженку Анаїс Шевальє (1 промах) та на 15,5 секунди - володарку "бронзи" японку Фуюко Тачізакі (0).

Надія Бєлкіна (1 штрафне коло) посіла 16-те місце, Яна Бондар (3) фінішувала 23-ю, Ольга Абрамова (1) - 27-ю, Марія Панфілова (0) - 42-ю серед 105 учасниць.

Програму чемпіонату Європи 27 січня продовжать чоловіча та жіноча гонки переслідування, 28 січня - змішана естафета і одиночна змішана естафета.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортбіатлон
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