Украинка выиграла "золото" чемпионата Европы по биатлону в спринте

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Пятница, 26 января 2018, 16:48

Украинка Ирина Варвинец выиграла спринтерскую гонку на 7,5 километра во второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, который принимает итальянский город Риднау.

Об этом сообщает "Укринформ".

Варвинец с идеальной стрельбой на двух огневых рубежах опередила на 12,5 секунды серебряного призера француженку Анаис Шевалье (1 промах) и на 15,5 секунды - обладательницу "бронзы" японку Фуюко Тачизаки (0).

Надежда Белкина (1 штрафной круг) заняла 16-е место, Яна Бондарь (3) финишировала двадцать третьей, Ольга Абрамова (1) - 27-й, Мария Панфилова (0) - 42-й среди 105 участниц.

Программу чемпионата Европы 27 января продолжат мужская и женская гонки преследования, 28 января – смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.

Темы: спорт биатлон
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