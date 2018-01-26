Украинка выиграла "золото" чемпионата Европы по биатлону в спринте

Украинка Ирина Варвинец выиграла спринтерскую гонку на 7,5 километра во второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, который принимает итальянский город Риднау.

Об этом сообщает "Укринформ".

Варвинец с идеальной стрельбой на двух огневых рубежах опередила на 12,5 секунды серебряного призера француженку Анаис Шевалье (1 промах) и на 15,5 секунды - обладательницу "бронзы" японку Фуюко Тачизаки (0).

Старший сержант #ЗСУ у складі Національної збірної України на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх — Ірина Варвинець здобула «золото»🥇у спринтерській гонці на Чемпіонаті Європи з біатлону, що триває в італійському Ріднау.

Вітаємо! 👏 pic.twitter.com/vPJZFrTSDH — Defence of Ukraine (@DefenceU) January 26, 2018

Надежда Белкина (1 штрафной круг) заняла 16-е место, Яна Бондарь (3) финишировала двадцать третьей, Ольга Абрамова (1) - 27-й, Мария Панфилова (0) - 42-й среди 105 участниц.

Программу чемпионата Европы 27 января продолжат мужская и женская гонки преследования, 28 января – смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.