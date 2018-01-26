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Генпрокуратура викликає на допит екс-главу СБУ

П'ятниця, 26 січня 2018, 16:26

Генеральна прокуратура викликає колишнього голову Служби безпеки України Олександра Якименка на допит на 6 лютого як підозрюваного у справі про організацію розстрілів активістів Євромайдану.

Про це свідчить повістка, оприлюднена на сайті Генпрокуратури.

Якименка викликають у Київ за адресою вул. Борисоглібська, 18, каб. 211 для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, пов'язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002014.

Зазначається, що повістку направлено на останнє місце реєстрації та фактичного проживання.

Як відомо, в грудні 2017 року Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього голови СБУ Олександра Якименка у справі про організацію розстрілів активістів Євромайдану.

Крім цього в діях екс-глави СБУ вбачають ознаки дезертирства.

Згідно з оперативною інформацією Служби безпеки, Якименко перебуває на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та у Російській Федерації, що також підтверджується засобами масової інформації, зокрема російськими ресурсами.

Водночас Генеральна прокуратура Росії листом від 15 вересня 2017 року відмовила Україні в затриманні та видачі Якименка.

Крім цього Інтерпол відмовився оголошувати підозрюваного в міжнародний розшук, бо вбачає "переважно політичний характер" у кримінальному провадженні стосовно Якименка.

Українська правда

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Теми: СБУЄвромайданГенпрокуратура
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