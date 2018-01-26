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Генпрокуратура вызывает на допрос экс-главу СБУ

Пятница, 26 января 2018, 16:26

Генеральная прокуратура вызывает бывшего председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко на допрос на 6 февраля в качестве подозреваемого по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Об этом свидетельствует повестка, обнародованная на сайте Генпрокуратуры.

Якименко вызывают в Киев по адресу ул. Борисоглебская, 18, каб. 211 для участия в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с предоставлением разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве № 42017000000002014.

Отмечается, что повестка направлена на последнее место регистрации и фактического проживания.

Как известно, в декабря 2017 года Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего главы СБУ Александра Якименко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Кроме этого в действиях экс-главы СБУ усматривают признаки дезертирства.

Согласно оперативной информации Службы безопасности, Якименко находится на временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и в Российской Федерации, что также подтверждается средствами массовой информации, в том числе российскими ресурсами.

В то же время Генеральная прокуратура России письмом от 15 сентября 2017 года отказала Украине в задержании и выдаче Якименко.

Кроме этого Интерпол отказался объявлять подозреваемого в международный розыск, потому что видит "преимущественно политический характер" в уголовном производстве в отношении Якименко.

Украинская правда
Темы: СБУЕвромайданГенпрокуратура
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