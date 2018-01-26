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Боєць отримав поранення під Авдіївкою – штаб

П'ятниця, 26 січня 2018, 17:33

Повного дотримання режиму припинення вогню в зоні АТО й надалі немає: бойовики провели 1 обстріл, український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 26 січня.

На донецькому напрямку противник вів вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї у передмісті Авдіївки.

У результаті цього обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних Сил України.

За даними штабу АТО, його оперативно доставлено до військово-медичної установи та зараз надається лікарська допомога.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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