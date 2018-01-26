Боец ранен в пригороде Авдеевки – штаб

Полного соблюдения режима прекращения огня в зоне АТО и в дальнейшем нет: боевики провели 1 обстрел, украинский военный получил ранения.



Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 26 января.



На донецком направлении противник вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.



В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины.



По данным штаба АТО, его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и сейчас предоставляется медицинская помощь.