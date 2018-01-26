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США розширили санкції проти Росії

П'ятниця, 26 січня 2018, 21:40
США розширили санкції проти Росії

США розширили список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні, додавши в нього 21 фізичну особа і 12 організацій

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів США, передає "Європейська правда".

Серед фізичних осіб до санкційного списку потрапили як громадяни РФ, так і громадяни України, причетні до діяльності так званих "ЛНР і "ДНР. Значна частина санкційного списку - російські посадовці та бізнесмени, причетні до діяльності в окупованому Криму.

До списку, зокрема, потрапили особи та підприємства, причетні до постачання в Крим обладнання Siemens для будівництва електростанції. Серед них - заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, директор департаменту оперативного контролю та управління в електроенергетиці Міненерго РФ Євген Грабчак, глава "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.

Крім того, у цьому списку є декілька українських проросійських сепаратистів:

"виконуючий обов'язки міністра інформації" ОРДО Ігор Антипов

"міністр палива та енергетики" ОРДО Олексій Грановський

"міністр економічного розвитку" ОРЛО Олена Костенко

"міністр праці і соцполітики" ОРЛО Світлана Малахова

"міністр палива, енергетики і вугільної промисловості" ОРЛО Павло Мальгін

"міністр фінансів" ОРДО Катерина Матющенко

"заступник міністра вугільної промисловості" ОРЛО Олександр Мельничук

його брат Сергій Мельничук - власник зареєстрованої у Києві компанії "Ровеньки-Углепостач"

"міністр зовнішніх справ" ОРДО Наталія Ніконорова

"губернатор" окупованого Севастополя Дмитро Овсянніков

"міністр державної безпеки" ОРДО Володимир Павленко

"в. о. міністра юстиції" ОРДО Олена Радомська

"міністр доходів і зборів" ОРДО Олександр Тимофєєв

Під санкціями США відтепер перебуватимуть ЗАТ "ВО Технопромекспорт" та ключовий російський партнер Siemens - компанія "Силові машини".

У санкційний перелік потрапило Акціонерне товариство ВАД, яке будує дорогу в Криму, а також її директор Валерій Абрамов та його перший заступник Віктор Перевалов.

Також у числі компаній, що потрапили під санкції: ТОВ "ПО" Кірішинефтеоргсинтез "(входить у ВАТ "Сургутнафтогаз"), "Сургутнефтегазбанк", страхове товариство "Сургутнафтогаз ", ще кілька дочірніх підприємств "Сургутнафтогазу"", який вже знаходиться під секторальними санкціями.

Окрім них, під санкції потрапили  "Ленгіпронефтехім", ТОВ "Медіа-Інвест", ТОВ "Новгороднефтепродукт", "Сургутмебель", "Калінінграднефтепродукт", "Псковнефтепродукт" , "Тверьнефтепродукт", "Радгосп "Червішевскій".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіясанкції
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