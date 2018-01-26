США расширили санкции против России
США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 компаний.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США, передает "Европейская правда".
Cреди физических лиц в санкционный список попали как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности так называемых "ЛНР и" ДНР. Значительная часть санкционного списка - российские чиновники и бизнесмены, причастные к деятельности в оккупированном Крыму.
В список, в частности, попали лица и предприятия, причастные к поставкам в Крым оборудование Siemens для строительства электростанции. Среди них - заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.
Кроме того, в этом списке есть несколько украинских пророссийских сепаратистов:
"исполняющий обязанности министра информации" ОРДО Игорь Антипов
"министр топлива и энергетики" ОРДО Алексей Грановский
"министр экономического развития" ОРЛО Елена Костенко
"министр труда и соцполитики" ОРЛО Светлана Малахова
"министр топлива, энергетики и угольной промышленности "ОРЛО Павел Мальгин
"министр финансов" ОРДО Екатерина Матющенко
"заместитель министра угольной промышленностти" ОРЛО Александр Мельничук
его брат Сергей Мельничук - владелец зарегистрированной в Киеве компании "Ровеньки-Углепостач"
"министр внешних дел" ОРДО Наталья Никонорова
"губернатор" оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников
"министр государственной безопасности" ОРДО Владимир Павленко
"в. о. министра юстиции" ОРДО Елена Радомская
"министр доходов и сборов" ОРДО Александр Тимофеев
Под санкциями США отныне будут находиться ЗАО "ВО Технопромэкспорт" и ключевой российский партнер Siemens - компания "Силовые машины".
В санкционный перечень попали Акционерное общество ВАД, которое строит дорогу в Крыму, а также ее директор Валерий Абрамов и его первый заместитель Виктор Перевалов.
В числе компаний, попавших под санкции: ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (входит в ОАО "Сургутнефтегаз"), "Сургутнефтегазбанк", страховое общество "Сургутнефтегаз", еще несколько "дочек" "Сургутнефтегаза", который уже находится под секторальными санкциями.
Также под санкции попали ООО "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", ООО "Медиа-Инвест", ООО "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт" "Сургутмебель", "Калининграднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Тверьнефтепродукт", "Совхоз "Червишевский".