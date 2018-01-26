США расширили санкции против России

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Пятница, 26 января 2018, 18:50

США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 компаний.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США, передает "Европейская правда".

Cреди физических лиц в санкционный список попали как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности так называемых "ЛНР и" ДНР.

В санкционный список, в частности, попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

В числе компаний, попавших под санкции: ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (входит в ОАО "Сургутнефтегаз"), "Сургутнефтегазбанк", страховое общество "Сургутнефтегаз", еще несколько "дочек" "Сургутнефтегаза", который уже находится под секторальными санкциями.

Также под санкции попали ЗАО "ВО Технопромэкспорт", "Силовые машины", ООО "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", ООО "Медиа-Инвест", ООО "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт" "Сургутмебель", "Калининграднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Тверьнефтепродукт", "Совхоз "Червишевский".

Темы: США Росcия санкции
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