Прокуратура просить для "Топаза" 15 років в'язниці

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П'ятниця, 26 січня 2018, 19:29

Прокуратура Харківської області просить засудити проросійського активіста Гната Кромського на прізвисько "Топаз" до 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

Таку вимогу озвучили під час дебатів у Київському районному суді Харкова 26 січня, інформує прес-служба обласної прокуратури.

Як заявив під час дебатів у суді процесуальний керівник у кримінальному провадженні  Олег Максюк, чоловіку, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, інкримінується кілька статей Кримінального кодексу.

Зокрема посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 1 ст. 110), участь у масових заворушеннях (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) та незаконне заволодіння транспортним засобом - автомобілем "Mazda-6" (ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289).

За даними слідства, підсудний був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий "коридор ганьби", а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на вулиці Римарській, під час яких загинули люди.

"Топаза" затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня рішенням Ленінського районного суду Харкова йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив. 

25 квітня 2014 року "втікача" затримали у Донецьку та відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави.

Влітку 2015 року Київський районний суд Харкова розпочав розгляд справи стосовно зловмисника.

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою.

Оголошення вироку суду заплановане на 30 січня 2018 року.

Теми: Харків Євромайдан суд
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