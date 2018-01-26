Прокуратура просит для "Топаза" 15 лет тюрьмы

Прокуратура Харьковской области просит приговорить пророссийского активиста Гната Кромского по прозвищу "Топаз" к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Такое требование озвучили во время дебатов в Киевском районном суде Харькова 26 января, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Как заявил во время дебатов в суде процессуальный руководитель в уголовном производстве Олег Максюк, 31-летнему харьковчанину, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса.



В частности посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110), участие в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) и незаконное завладение транспортным средством - автомобилем "Mazda-6" ( ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289).



По данным следствия, подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 на улице Рымарской, во время которых погибли люди.



"Топаза" задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил.



25 апреля 2014 года "беглеца" задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.



Летом 2015 года Киевский районный суд Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.



Сейчас обвиняемый находится под стражей.



Оглашение приговора суда запланировано на 30 января 2018 года.