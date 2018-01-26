Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура просит для "Топаза" 15 лет тюрьмы

Пятница, 26 января 2018, 18:29

Прокуратура Харьковской области просит приговорить пророссийского активиста Гната Кромского по прозвищу "Топаз" к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Такое требование озвучили во время дебатов в Киевском районном суде Харькова 26 января, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как заявил во время дебатов в суде процессуальный руководитель в уголовном производстве Олег Максюк, 31-летнему харьковчанину, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса.

В частности посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110), участие в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) и незаконное завладение транспортным средством - автомобилем "Mazda-6" ( ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289).
 
По данным следствия, подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 на улице Рымарской, во время которых погибли люди.
 
"Топаза" задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил.

25 апреля 2014 года "беглеца" задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.
 
Летом 2015 года Киевский районный суд Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.
 
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
 
Оглашение приговора суда запланировано на 30 января 2018 года.

Темы: ХарьковЕвромайдансуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: