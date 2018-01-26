МОК заборонив російським спортсменам показувати прапор РФ на Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив правила поведінки для російських спортсменів та їхнього супроводу під час Олімпіади в Пхьончхані.

Про це йдеться на сторінці МОК.

Зокрема, російським спортсменам на Олімпіаді забороняють публічно демонструвати прапор, герб та інші символи та виконувати гімн РФ.

Росіянам та їхньому супроводу заборонена політична, расова, комерційна та релігійна пропаганда на спортивному одязі, обладнанні та аксесуарах.

МОК заборонив їм брати участь в альтернативних церемоніях нагородження. Крім того, на олімпійських об'єктах заборонено продавати російську форму з національними емблемами.

"Робоча група буде моніторити дотримування цих правил до і під час Олімпіади в Пхьончхані", - наголошують у МОК.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.