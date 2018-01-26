Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОК заборонив російським спортсменам показувати прапор РФ на Олімпіаді

П'ятниця, 26 січня 2018, 19:32

Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив правила поведінки для російських спортсменів та їхнього супроводу під час Олімпіади в Пхьончхані.

Про це йдеться на сторінці МОК.

Зокрема, російським спортсменам на Олімпіаді забороняють публічно демонструвати прапор, герб та інші символи та виконувати гімн РФ.

Росіянам та їхньому супроводу заборонена політична, расова, комерційна та релігійна пропаганда на спортивному одязі, обладнанні та аксесуарах.

МОК заборонив їм брати участь в альтернативних церемоніях нагородження. Крім того, на олімпійських об'єктах заборонено продавати російську форму з національними емблемами.

"Робоча група буде моніторити дотримування цих правил до і під час Олімпіади в Пхьончхані", - наголошують у МОК.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.

Теми: Олімпіада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Усі новини...
Олімпіада
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
12:33
Збій в "Київстар" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
Усі новини...
Реклама: