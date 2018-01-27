ОБСЄ за добу зафіксувала 170 вибухів на Донбасі

130 переглядів
Субота, 27 січня 2018, 00:02

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 24 січня по 19:30 25 січня зафіксувала 170 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 26 січня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала подібну кількість порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши водночас меншу кількість вибухів (70 проти 83 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, майже 100 вибухів проти 1 відповідно)", - наголосили в ОБСЄ.

"У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили такі порушення відповідних ліній відведення: 12 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) у м. Сєвєродонецьк і зенітний ракетний комплекс (9К33 "Оса"), що рухався на захід неподалік від с. Клинове", - йдеться у звіті.

"За лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння, в підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 5 танків (Т-64) на вантажних платформах у м. Покровськ і 2 танки (Т-72), які буксирували за допомогою вантажних платформ поблизу с-ща Гранітне", - повідомили у Спостережній місії.

Теми: ОБСЄ Донбас АТО
powered by lun.ua
По темі
Бойовики у Луганську не допустили спостерігачів ОБСЄ до "гумконвою" РФ 26 січня 2018, 23:04
В ОБСЄ закликали Росію не ухвалювати закон про ЗМІ-іноземних агентів 26 січня 2018, 21:42
ОБСЄ: Після свят "тишу" на Донбасі порушували більше 25 січня 2018, 12:49
Усі новини
Головні новини
Волкер і Сурков не узгодили єдиної позиції щодо закону про реінтеграцію Донбасу - РосЗМІ
США розширили санкції проти Росії
Головні новини дня – за 60 секунд
МЗС: Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами"
Усі новини
Лайфхаки

Лайфхак: як виростити зелень та овочі на підвіконні

Кіно

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на "Оскар-2018"