Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ за добу зафіксувала 170 вибухів на Донбасі

П'ятниця, 26 січня 2018, 23:02

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 24 січня по 19:30 25 січня зафіксувала 170 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 26 січня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала подібну кількість порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши водночас меншу кількість вибухів (70 проти 83 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, майже 100 вибухів проти 1 відповідно)", - наголосили в ОБСЄ.

"У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили такі порушення відповідних ліній відведення: 12 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) у м. Сєвєродонецьк і зенітний ракетний комплекс (9К33 "Оса"), що рухався на захід неподалік від с. Клинове", - йдеться у звіті.

"За лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння, в підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 5 танків (Т-64) на вантажних платформах у м. Покровськ і 2 танки (Т-72), які буксирували за допомогою вантажних платформ поблизу с-ща Гранітне", - повідомили у Спостережній місії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
Усі новини...
Реклама: