ОБСЄ за добу зафіксувала 170 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 24 січня по 19:30 25 січня зафіксувала 170 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 26 січня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала подібну кількість порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши водночас меншу кількість вибухів (70 проти 83 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, майже 100 вибухів проти 1 відповідно)", - наголосили в ОБСЄ.

"У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили такі порушення відповідних ліній відведення: 12 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) у м. Сєвєродонецьк і зенітний ракетний комплекс (9К33 "Оса"), що рухався на захід неподалік від с. Клинове", - йдеться у звіті.

"За лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння, в підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 5 танків (Т-64) на вантажних платформах у м. Покровськ і 2 танки (Т-72), які буксирували за допомогою вантажних платформ поблизу с-ща Гранітне", - повідомили у Спостережній місії.