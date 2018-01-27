ОБСЕ за сутки зафиксировала 170 взрывов на Донбассе

205 просмотров
Суббота, 27 января 2018, 00:02

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 24 января по 19:30 25 января зафиксировала 170 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 26 января.

"В Донецкой области СММ зафиксировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, зафиксировав меньшее количество взрывов (70 против 83 соответственно)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в том числе, почти 100 взрывов против 1 соответственно)", - подчеркнули в ОБСЕ.

"В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели такие нарушения соответствующих линий отвода: 12 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) в г. Северодонецк и зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса"), который двигался на запад неподалеку от с. Клинового", - говорится в отчете.

"За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения, в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 5 танков (Т-64) на грузовых платформах в г. Покровск и 2 танка (Т-72), которые буксировали с помощью грузовых платформ возле пгт Гранитное", - сообщили в Наблюдательной миссии.

Темы: ОБСЕ Донбасс АТО
powered by lun.ua
По теме
Боевики в Луганске не допустили наблюдателей ОБСЕ к "гумконвою" РФ 26 января 2018, 23:04
В ОБСЕ призвали Россию не принимать закон о СМИ-иностранных агентах 26 января 2018, 21:42
ОБСЕ: После праздников "тишину" на Донбассе нарушали больше 25 января 2018, 12:49
Все новости
Главные новости
С августа 2017 на корью заболели около 6,5 тысяч человек – Супрун
Волкер и Сурков не согласовали единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса - РосСМИ
США расширили санкции против России
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
экология

Где сдать батарейки и макулатуру? Карта пунктов приема вторсырья по Украине

мир

Ваш кот правша или левша? Ученые из Ирландии знают, как это определить