Українець Нікішин виграв "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування

Український шпажист Богдан Нікішин посів друге місце на етапі Кубка світу в німецькому Хайденхаймі.

Про це повідомляє НОК України у Facebook.

У першому раунді українець переміг швейцарця Бенджаміна Штеффена (9:6), в 1\16 - італійця Едуардо Мунцоне (10:5), а у третьому колі змагань був сильнішим за представника Казахстану Руслана Курбанова (10:7).

У чвертьфіналі та півфіналі Нікішин здолав двох італійців - Марко Фікеру (3:1) та Габріеля Чімміні (15:8).

У фінальному поєдинку український шпажист поступився японцю Казуясу Мінобі (13:15).