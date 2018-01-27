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Украинец Никишин выиграл "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию

Суббота, 27 января 2018, 02:47

Украинский шпажист Богдан Никишин занял второе место на этапе Кубка мира в немецком Хайденхайме.

Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

В первом раунде украинец победил швейцарца Бенджамина Штеффена (9:6), в 1\16 - итальянца Эдуардо Мунцоне (10:5), а в третьем круге соревнований был сильнее представителя Казахстана Руслана Курбанова (10:7).

В четвертьфинале и полуфинале Никишин одолел двух итальянцев - Марко Фикеру (3:1) и Габриэля Чиммини (15:8).

В финальном поединке украинский шпажист уступил японцу Казуясу Минобе (13:15).

Темы: спорт
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