Доба в АТО: вночі - без обстрілів, вдень - 1 поранений

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Субота, 27 січня 2018, 06:44

За минулу добу, 26 січня, бойовики провели 1 обстріл позицій української армії - 1 боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Друга половина минулої доби, починаючи з 13:00, пройшла без порушення режиму припинення вогню. До того ж часу, вчора вдень, бойовики російсько-окупаційних військ провели 1 обстріл позицій української армії", - йдеться у звіті.

"На Донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу отримав кульове поранення військовослужбовець ЗСУ. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Військові медики кваліфікують стан здоров’я українського воїна як задовільний", - наголосили в штабі АТО. 

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Теми: АТО Донбас
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