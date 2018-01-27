

За прошедшие сутки, 26 января, боевики провели 1 обстрел позиций украинской армии - 1 боец ​​ВСУ получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 13:00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Вчера днем боевики российско-оккупационных войск провели 1 обстрел позиций украинской армии", - говорится в отчете.

"На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. В результате обстрела получил пулевое ранение военнослужащий ВСУ. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем помощи врачей. Военные медики квалифицируют состояние здоровья украинского воина как удовлетворительное", - подчеркнули в штабе АТО.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.