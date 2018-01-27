Українські лабораторії працюватимуть за міжнародними стандартами - МОЗ

МОЗ України підписало меморандум з Американською спілкою клінічних патологів, який передбачає надання підтримки українським фахівцям з лабораторної діагностики.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Хочу нагадати, що одним із завдань нашої реформи охорони здоров'я є запобігання або виявлення захворювань на ранніх стадіях, тому своєчасна та точна лабораторна діагностика є критичною, оскільки знижує загальні витрати на лікування", - заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, світовий досвід доводить, що оптимізація лабораторних підрозділів та впровадження системи управління якістю дозволить на 20% покращити якість роботи.

"Впровадження системи якості, заснованої на міжнародних стандартах, та акредитація лабораторій дозволить зменшити оперативні витрати лабораторії та кількість помилкових результатів, покращити управління лабораторіями та якість надання медичних послуг пацієнту", - підкреслила Супрун.

"Наразі, за результатами численних міжнародних оцінок у 2015-2017 роках, система національних лабораторій відповідає вимогам міжнародних стандартів лише на 50-60%", - йдеться у заяві МОЗ.

За даними відомства, нині в Україні є понад 5 тисяч медичних лабораторій - державних та приватних. Із них лише 3 лабораторії - 1 приватна та 2 державні – акредитовані за стандартом ІSО 15189. Розпочали процес акредитації ще 7 лабораторій.

"Американська спілка клінічних патологів допомагатиме українським фахівцям з лабораторної діагностики підвищувати знання та поліпшувати навички щодо управління якістю в лабораторіях", - повідомили в МОЗ.