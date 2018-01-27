Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські лабораторії працюватимуть за міжнародними стандартами - МОЗ

Субота, 27 січня 2018, 06:04
Українські лабораторії працюватимуть за міжнародними стандартами - МОЗ

МОЗ України підписало меморандум з Американською спілкою клінічних патологів, який передбачає надання підтримки українським фахівцям з лабораторної діагностики. 

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Хочу нагадати, що одним із завдань нашої реформи охорони здоров'я є запобігання або виявлення захворювань на ранніх стадіях, тому своєчасна та точна лабораторна діагностика є критичною, оскільки знижує загальні витрати на лікування", - заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, світовий досвід доводить, що оптимізація лабораторних підрозділів та впровадження системи управління якістю дозволить на 20% покращити якість роботи.

"Впровадження системи якості, заснованої на міжнародних стандартах, та акредитація лабораторій дозволить зменшити оперативні витрати лабораторії та кількість помилкових результатів, покращити управління лабораторіями та якість надання медичних послуг пацієнту", - підкреслила Супрун.

"Наразі, за результатами численних міжнародних оцінок у 2015-2017 роках, система національних лабораторій відповідає вимогам міжнародних стандартів лише на 50-60%", - йдеться у заяві МОЗ.

За даними відомства, нині в Україні є понад 5 тисяч медичних лабораторій - державних та приватних. Із них лише 3 лабораторії - 1 приватна та 2 державні – акредитовані за стандартом ІSО 15189. Розпочали процес акредитації ще 7 лабораторій.

"Американська спілка клінічних патологів допомагатиме українським фахівцям з лабораторної діагностики підвищувати знання та поліпшувати навички щодо управління якістю в лабораторіях", - повідомили в МОЗ.

Теми: МОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
Усі новини...
Реклама: